Кудрявцева: муж доволен моей новой грудью

Известная телеведущая Лера Кудрявцева недавно перенесла тяжелую операцию по удалению имплантов. Она попала в больницу перед Новым годом — после того, как увидела, что один из силиконовых вкладышей в ее молочной железе лопнул и потек.

По признанию Кудрявцевой, хирургам пришлось в прямом смысле выскребать силикон из ее тела.

Сейчас она привыкает жить с грудью меньшего объема — ведь она ходила с имплантами более 10 лет. Телеведущая рассказала журналистам, как к изменениям в ее теле отнесся супруг, хоккеист Игорь Макаров. Как отметила 48-летняя телезвезда, ее 32-летнего мужа вполне устраивает та грудь, которая есть у нее сейчас.