Известная телеведущая Лера Кудрявцева недавно перенесла тяжелую операцию по удалению имплантов. Она попала в больницу перед Новым годом — после того, как увидела, что один из силиконовых вкладышей в ее молочной железе лопнул и потек.
По признанию Кудрявцевой, хирургам пришлось в прямом смысле выскребать силикон из ее тела.
Сейчас она привыкает жить с грудью меньшего объема — ведь она ходила с имплантами более 10 лет. Телеведущая рассказала журналистам, как к изменениям в ее теле отнесся супруг, хоккеист Игорь Макаров. Как отметила 48-летняя телезвезда, ее 32-летнего мужа вполне устраивает та грудь, которая есть у нее сейчас.
"Мой супруг очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда в течение 15 лет ходишь с большой грудью, и тебе что-то мешает, рассуждаешь: ну как же", — призналась Кудрявцева в эфире телепрограммы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
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