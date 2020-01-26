Максим Галкин прокомментировал недавние сообщения СМИ о застройке леса возле своего дома. Журналисты сообщали, что окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково планируют возвести новый жилой комплекс.
Галкин сообщил, что подал иск против застройщика о недопустимости возведения жилого комплекса на этом участке.
"Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень - это вообще последний сохраненный культурно-исторический ландшафт Московской области. Все остальное уже безвозвратно застроено", - пояснил артист.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.