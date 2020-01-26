Галкин прокомментировал ситуацию вокруг вырубки леса возле своего дома

Максим Галкин прокомментировал недавние сообщения СМИ о застройке леса возле своего дома. Журналисты сообщали, что окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково планируют возвести новый жилой комплекс.

Галкин сообщил, что подал иск против застройщика о недопустимости возведения жилого комплекса на этом участке.