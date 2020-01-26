Екатерина Волкова оказалась неизлечимо больна

Екатерина Волкова рассказала в программе "Секрет на миллион", что неизлечимо больна. По ее словам, заражение вирусом гепатита С произошло несколько лет назад при переливании крови. Тогда Волкова находилась на четвертом месяце беременности и у нее произошло воспаление матки.

Врачам пришлось спровоцировать искусственные роды, которые вызвали сильное кровотечение. Актрисе понадобилось переливание крови. Заражение стало причиной расставания со вторым мужем Сергеем Члиянцем, который, по словам Волковой, стал от нее "шарахаться".