Алла Пугачева дала совет своим ровесницам

Алла Пугачева, которая в последнее время часто экспериментирует со своей внешностью, дала совет своим ровесницам. Поклонники Примадонны отмечают, что сейчас она прекрасно выглядит. Недавно Пугачева опубликовала в Instagram фотографию в шляпе и с вуалью.

"Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+", - написала Пугачева в соцсети.

Подписчики обратили внимание, что Примадонне идет вуаль, но она ей ни к чему.