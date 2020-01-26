Алла Пугачева, которая в последнее время часто экспериментирует со своей внешностью, дала совет своим ровесницам. Поклонники Примадонны отмечают, что сейчас она прекрасно выглядит. Недавно Пугачева опубликовала в Instagram фотографию в шляпе и с вуалью.
"Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+", - написала Пугачева в соцсети.
Подписчики обратили внимание, что Примадонне идет вуаль, но она ей ни к чему.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.