Хоккеист Телегин уехал в Мюнхен с любовницей

Российский хоккеист Иван Телегин уехал в Мюнхен вместе с любовницей. Спортсмена предстоит операция и долгий период восстановления.

"Дальнейшее понимание того, насколько вероятно его возвращение на лед в этом сезоне, будет уже после операции", - сообщил президента клуба Игорь Есмантович.

Вместе с хоккеистом в Мюнхен отправилась его новая сожительница Мария Гончар, которая переехала к нему сразу после его расставания с Пелагеей.