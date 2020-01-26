Поклонники огорчились, увидев Боярского без шляпы

Елизавета Боярская выложила в социальных сетях семейную фотографию, на которой Михаил Боярский запечатлен без своей знаменитой широкополой шляпы. Многие годы он и его шляпа были одним целым, а образ артиста без нее вызвал у его поклонников огорчение.

Подписчики Боярской были огорчены тем, что 70-летний артист сильно постарел и практически не узнаваем без своей шляпы. В комментариях под фотографией фанаты пишут, что Боярский стал не похож сам на себя.