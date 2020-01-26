В Сети обсуждают грустный праздник Волочковой

Пользователи соцсетей обсуждают "праздник", который был организован Анастасией Волочковой по случаю ее 44-летия. Однако вместо восторженных отзывов слышны только негативные высказывания. Наиболее обширно вечеринку балерины описал светский фотограф Геннадий Авраменко.

"Заглянул вчера на старорежимную тусовку - день рождения Насти Волочковой. Все и вправду, как встарь: кабак по соседству с легендарной «Метелицей», полумрак, декольтированная хостес в красном комбидрессе. Угощают тем же: тарталетки с оливье, печеночный салат, сэндвичи с красной рыбой, водка, газировка. На подиуме блюдо с устрицами, которые разрешено кушать только вип-гостям", - рассказал фотограф. "Зал заполнен людьми, вспышки, суета. Посередине в золотом Волочкова - какая-то сдувшаяся, растерянная. Из гостей только Бари Алибасов. Какой-то мужик, судя по всему, представитель водки, шепчет имениннице в ухо, и она тут же восторженно благодарит Лепса и его алкогольный напиток", - добавил Авраменко.

Примечательно, что после публикации этих слов фотографу позвонила сама Волочкова и сказала, что находится в сложном материальном положении, и в следующий раз Авраменко обязательно допустят к столу с устрицами.