"Гиены": Алсу осудила хейтеров дочери

Пользователи соцсетей не спешат забывать о скандале с участием дочери Алсу на конкурсе "Голос.Дети". Певица очень часто размещает на своих страницах фотографии с дочерью, а фанаты спешат припомнить о неприятной ситуации. Критике также подвергаются вокальные данные ребенка.

Алсу приходится часто ограничивать возможность комментирования из-за слишком негативной позиции пользователей. Недавно певица опубликовала очередную видеозапись с участием дочери, которая вызвала волну критики.