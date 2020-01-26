Пользователи соцсетей не спешат забывать о скандале с участием дочери Алсу на конкурсе "Голос.Дети". Певица очень часто размещает на своих страницах фотографии с дочерью, а фанаты спешат припомнить о неприятной ситуации. Критике также подвергаются вокальные данные ребенка.
Алсу приходится часто ограничивать возможность комментирования из-за слишком негативной позиции пользователей. Недавно певица опубликовала очередную видеозапись с участием дочери, которая вызвала волну критики.
"Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены", - ответила Алсу критикам дочери.
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