Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"

Лена Миро прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг деревни "Грязь", где в своем замке живут Максим Галкин и Алла Пугачева. Совсем недавно возле поселка начались строительные работы. Застройщик проводит подготовительные работы для строительства многоэтажных домов.

Пугачева, Галкин и их соседи выступили против стройки и заявили, что многоэтажные дома будут строить "на костях предков", поскольку во время Великой Отечественной войны на этом месте погибло много солдат. Лена Миро считает, что Галкину, Пугачевой и их соседям нужно было раньше думать о погибших солдатах, когда они возводили свои дома.