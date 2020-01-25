Лена Миро прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг деревни "Грязь", где в своем замке живут Максим Галкин и Алла Пугачева. Совсем недавно возле поселка начались строительные работы. Застройщик проводит подготовительные работы для строительства многоэтажных домов.
Пугачева, Галкин и их соседи выступили против стройки и заявили, что многоэтажные дома будут строить "на костях предков", поскольку во время Великой Отечественной войны на этом месте погибло много солдат. Лена Миро считает, что Галкину, Пугачевой и их соседям нужно было раньше думать о погибших солдатах, когда они возводили свои дома.
"А, вообще, конечно, мерзавцы: использовать священную для всего нашего народа тему павших в бою солдат в своих личных, мещанских целях - это дно. Сидят за своими заборищами и думают: как бы сделать так, чтобы нас никто не трогал. И вот: придумали! Про солдат вспомнили", - написала Миро в своем блоге.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".