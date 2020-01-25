Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которым она столкнулась после родов. По ее словам, причиной осложнений стал эпидуральная анастезия. Экс-жена Мухаммада V призналась, что у нее диагностировали отек мозга, а также отнялись ноги.

"Во время схваток ко мне зашел анестезиолог, а в тот момент мне было так плохо, что уже темнело в глазах от боли. Я сквозь туман вспоминаю, что врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз, и сказала, что если я дернусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике. После у меня наступило облегчение и отнялись ноги. Но на следующее утро спина не разгибалась. Я ходила как старушка около двух месяцев", - написала Воеводина в Instagram.

Уже после родов у девушки обнаружили три грыжи, протрузию межпозвоночного диска, а также отек костного мозга, однако врачи не смогли помочь ей с недугами.