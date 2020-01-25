Звезды шоу-бизнеса начали продвигать поправки в Конституцию

Звезды российского шоу-бизнеса активно продвигают в социальных сетях тезисы из послания Федеральному собранию Владимира Путина. Подобные "рекламные" публикации уже заметили у телеведущей Ксении Бородиной, футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова, а также певица Нюша.

Именно Нюша, Бузова, Тарасов и Бородина были в числе тех, кто представлял рекламную кампанию Сергея Собянина в 2018 году. Звезды делали публикации, как сильно изменилась Москва при Собянине.

Аналогичные "улучшения" в стране звезды увидели и перед президентскими выборами 2018 года.