Поклонники Заворотнюк заговорили о родовом проклятии

Стало известно, что в детстве Анастасия Заворотнюк также находилась за волосок от смерти и спасло ее хирургическое вмешательство. В возрасте пяти лет у будущей актрисы слишком сильно воспалились гланды. В интернете нашлось архивное интервью, которое Заворотнюк давала украинской передаче "Битва экстрасенсов". Там она рассказывала об этом инциденте.

По словам актрисы, она отчетливо понимала, что может умереть. Но благодаря стараниями врачей этого не произошло. О реакции фанатов на это видео сообщила "Экспресс-газета". По информации издания, суеверные поклонники Заворотнюк предположили, что она стала жертвой родового проклятия.