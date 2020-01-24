Вокруг замка Галкина могут вырубить лес

Рядом с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина находятся практически нетронутые леса.

Но недавно возникла угроза, что огромную площадь с лесом могут уничтожить. Население деревни Синьково, что располагается по соседству с Грязью, выразило жалобы, что застройщики хотят вырубить леса, чтобы расчистить площадь под возведение многоэтажек.

Жители села пояснили, что в перспективе их дети потеряют возможность прогуливаться по лесам — им придется проводить время, гуляя между многоэтажных зданий. Также люди рассказали, что Максим Галкин уже знает о данной инициативе застройщиков и выступает против этого.