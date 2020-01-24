Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал журналистам, что относится к экс-балерине Анастасии Волочковой с нежностью.
Цискаридзе вспомнил, что Волочкова начинала свою творческую деятельность как выдающаяся и способная балерина. Но некоторые "сложные обстоятельства", окружение и собственные поступки привели к оставлению ею балета. Окончание карьеры Анастасии он охарактеризовал как "большую трагедию".
"Бывает, что человек оказывается в болоте и не способен из него выкарабкаться", — отметил Цискаридзе.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".