Цискаридзе назвал трагедией оставление балета Волочковой

Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал журналистам, что относится к экс-балерине Анастасии Волочковой с нежностью.

Цискаридзе о Волочковой: попала в болото и не смогла выбраться

Цискаридзе вспомнил, что Волочкова начинала свою творческую деятельность как выдающаяся и способная балерина. Но некоторые "сложные обстоятельства", окружение и собственные поступки привели к оставлению ею балета. Окончание карьеры Анастасии он охарактеризовал как "большую трагедию".