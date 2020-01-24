Дмитрий Маликов празднует двухлетие сына

Сегодня, 24 января, сыну известного музыканта Дмитрия Маликова, Марку, исполнилось 2 года. Вся семья в честь этого события уже с самого утра пребывает в праздничном настроении.

Об этом говорят посты в соцсети Instagram старшей дочери Дмитрия Маликова — Стефании.

"Никогда не думала, что смогу кого-то настолько сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша", — подписала фотоснимок старшая сестра мальчика.

Подписчики Стефании тоже активно принялись поздравлять ее семью с праздником, желая ребенку здоровья и счастья.