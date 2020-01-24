Популярная певица Алсу ответила на критику в Instagram от подписчиков в адрес своей дочери Микелы.
Певица разместила видео, на котором ее дочь Микела Абрамова играет на рояле и исполняет песню "Любовь настала".
При этом большинство подписчиков Алсу пришли в восторг от музыкальных способностей ее дочери, нашлись и те, кто посчитал, что выступление девочки слабое.
Алсу была явно расстроена критикой своих подписчиков, и она даже ответила одному из них.
"Моей дочери точно не нужно ваше одобрение", — написала певица.
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