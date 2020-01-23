Екатерина Андреева поела из одной тарелки с жирафом в Африке

В эти дни знаменитая телеведущая Екатерина Андреева отдыхает в Восточной Африке. В своем профиле в Instagram у она запечатлела, как принимает участие в местной свадебной церемонии, учится стрельбе из лука, а затем ужинает с жирафом.

Так, на одном из фотоснимков видно, как длинношеее животное просовывает голову прямо в окно и доедает остатки еды с тарелки Екатерины.

Но в действительности никто к россиянке за стол не вторгался. Андреева остановилась в местечке, которое называется "Усадьба жирафов". Там гости живут в непосредственной близости с этими диковинными животными, гуляют с ними, кормят с рук и фотографируются. Обитатели парка вовсе не сторонятся людей и спокойно просовывают головы в жилище, чтобы их угостили вкусной едой.