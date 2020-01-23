Певица Азиза заявила о своем желании усыновить ребенка

Известной исполнительнице Азизе сейчас 55 лет, но у нее нет своих детей. В определенный момент времени она задумалась о том, чтобы ребенка ей родила другая женщина. На это ее сподвиг Филипп Киркоров, у которого благодаря суррогатной матери появилось двое детей.

Когда певица рассказала о своих планах фанатам, то получила множество предложений. Некоторые женщины даже пообещали, что готовы выносить ребенка для любимой артистки безо всякого вознаграждения. Певица занялась поиском подходящей кандидатуры, но впоследствии передумала.

А сейчас исполнительница решила усыновить ребенка. Звезда хочет взять из российского дома малютки девочку в возрасте одного года. Она наняла специальных людей, которые помогут ей в достижении этой цели.