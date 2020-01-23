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Больные раком кожи Сенчукова и Рыбин поздравили фанатов с Днем объятий

Шоу-бизнес

Семейная пара музыкантов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, поздравили своих поклонников с Днем объятий.

Напомним, сейчас Рыбин и Сенчукова лечатся от рака кожи.

Общий фотоснимок с мужем Наталья разместила в Instagram.

"Если хочешь быть здоров, обнимайся! Забудь про всех врачей", — написала певица.

Как Рыбин и Сенчукова узнали об общем на двоих диагнозе?

Свой диагноз супруги скрывали в течение многих лет. И только в прошлом году они обнародовали информацию о своей болезни: Рыбин рассказал об этом в интервью Лере Кудрявцевой. Он пояснил, что все началось четыре года назад. Тогда Наталья Сенчукова увидела странное пятно на коже, но не придала этому особого значения. Музыканты обеспокоились, когда такое же образование на коже заметили и у Виктора Рыбина. Супруги обратились к врачам и узнали о своем серьезном заболевании.

Темы рак кожа рыбин сенчукова
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