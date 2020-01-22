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Источник Правда.Ру

Лена Миро: Нинидзе изменила Виторгану с режиссером и забеременела

Шоу-бизнес

Пользователи социальных сетей заподозрили, что Нино Нинидзе и Максим Виторган расстались. Фанатов заставила задуматься публикация в Instagram Виторгана, где он опубликовал цитату Льва Толстого: "Когда тебя предали — это все равно что руки сломали. Простить можно, но обнять уже не получается".

Слухи подтвердила блогер Лена Миро

По ее словам, Нинидзе изменила Виторгану с 38-летним режиссером Шотой Гамисония, который впервые дал актрисе роль первого плана. До этого Нинидзе исполняла только роли второго плана.

"Ниночка так сладко пела, так гуляла, настолько искренне изображала чувства, что Максим, как кролик, замучил девушку, и она залетела. Но, судя по всему, не только он мучил Ниночку", — написала Миро.

Также блогер посочувствовала Виторгану и посоветовала ему задуматься, если уже вторая его женщина уходит к режиссеру.

"Тем более что если две бабы подряд изменяют тебе с режиссерами, дело, скорее всего, не в режиссерах, не в бабах, а все же в тебе", — отметила Миро.

Пока официальных подтверждений разрыва пары не поступало, но Виторган уже успел удалить публикацию, вызвавшую такой ажиотаж.

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