Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, предложил руку и сердце Анастасии Волочковой. Об этом его знаменитый отец рассказал на мероприятии в честь 44-летия артистки.
День рождения известная балерина отмечала в клубе. Художник вышел на сцену, чтобы сказать слова поздравления имениннице, а после рассказал гостям о возможном браке.
"Я сына отдаю! Мой сын Дмитрий из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", — сказал Сафронов.
При этом сама Волочкова предложила пока не говорить много на эту тему.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Анастасия подтвердила слухи о возможной свадьбе, но имя своего будущего мужа не уточнила. По ее словам, дату влюбленные еще не выбрали, но хотели бы остановиться на красивом числе.
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