После того, как известная телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram новый трек, численность ее подписчиков превысила 19 миллионов. Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил, с чем может быть связан скачок популярности звезды.
Он полагает, что успех телеведущей в социальных сетях — это более социальный феномен, нежели музыкальный. Поклонники любят Бузову не за ее талант и творчество, а за образ, который она сформировала через рекламу "дорогого образа жизни".
При этом Соседов скептически смотрит на такое большое число подписчиков певицы в Instagram. Критик уверен, что это не всегда реальные люди, а по большей части — результат искусственной накрутки.
"Мне не верится, что люди искренне ее ценят и любят. Следует посмотреть на социальный и возрастной состав ее фанатов. Возможно, это какая-либо новая форма зомбирования людей, применяются какие-то новые технологии, о которых мы ранее не знали", — пояснили критик журналистам издания "Слово и дело".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.