Соседов: На Бузовой отрабатываются рекламные технологии зомбирования

После того, как известная телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram новый трек, численность ее подписчиков превысила 19 миллионов. Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил, с чем может быть связан скачок популярности звезды.

Успех ведущей — это социальный феномен

Он полагает, что успех телеведущей в социальных сетях — это более социальный феномен, нежели музыкальный. Поклонники любят Бузову не за ее талант и творчество, а за образ, который она сформировала через рекламу "дорогого образа жизни".

При этом Соседов скептически смотрит на такое большое число подписчиков певицы в Instagram. Критик уверен, что это не всегда реальные люди, а по большей части — результат искусственной накрутки.