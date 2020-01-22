СМИ: У рыжего "Иванушки" есть внебрачный сын

Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала журналистам, что у нее есть сын от Андрея Григорьева-Аполлонова.

Она пояснила, что ее отношения с артистом начались еще в тот период, когда она работала тур-менеджером группы "Иванушки". По ее словам, она для Андрея всегда была "отдушиной" и почти всегда помогала ему в разрешении трудных ситуаций. Леся надеялась, что после развода Андрей останется с ней и их отношения получат новый виток развития, однако этого не произошло. Музыкант вновь женился, хотя от редких встреч с Лесей не отказался.

У Андрея есть сын Герман

Теперь Сазыкина заявила, что от Андрея в 2013 году она родила сына Германа. На тот период она уже была замужем, и мальчика записали под фамилией ее мужа.