Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала журналистам, что у нее есть сын от Андрея Григорьева-Аполлонова.
Она пояснила, что ее отношения с артистом начались еще в тот период, когда она работала тур-менеджером группы "Иванушки". По ее словам, она для Андрея всегда была "отдушиной" и почти всегда помогала ему в разрешении трудных ситуаций. Леся надеялась, что после развода Андрей останется с ней и их отношения получат новый виток развития, однако этого не произошло. Музыкант вновь женился, хотя от редких встреч с Лесей не отказался.
Теперь Сазыкина заявила, что от Андрея в 2013 году она родила сына Германа. На тот период она уже была замужем, и мальчика записали под фамилией ее мужа.
Сазыкина рассказала, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже поддерживал ее и мальчика деньгами, хотя из семьи уходить не планировал.
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