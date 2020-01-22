Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева пережила операцию, в результате которой ей удалили силиконовые импланты из груди и иссекли жидкость из мягких тканей.

Своими проблемами знаменитость поделилась в микроблоге. А на днях в официальном Instagram-аккаунте Кудрявцевой появилось фото, где она позирует во время работы на одном из телеканалов. Для первого рабочего дня телеведущая выбрала брючный костюм ярко-красного оттенка и черную блузу.

"Начались трудовые будни", — подписала фото Лера Кудрявцева.

При этом многие пользователи отметили, что ведущая помолодела после удаления имплантов.