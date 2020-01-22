Недавно телеведущая Лера Кудрявцева пережила операцию, в результате которой ей удалили силиконовые импланты из груди и иссекли жидкость из мягких тканей.
Своими проблемами знаменитость поделилась в микроблоге. А на днях в официальном Instagram-аккаунте Кудрявцевой появилось фото, где она позирует во время работы на одном из телеканалов. Для первого рабочего дня телеведущая выбрала брючный костюм ярко-красного оттенка и черную блузу.
"Начались трудовые будни", — подписала фото Лера Кудрявцева.
При этом многие пользователи отметили, что ведущая помолодела после удаления имплантов.
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