Известная исполнительница Лолита Милявская отдохнула на минувшей неделе в Болгарии, а теперь поехала в другие теплые края — в Израиль. При этом в путешествие недавно разведенная звезда отправилась в компании друга.
Артистка была замечена в бизнес-зале аэропорта Шереметьево. При этом певица находилась там не одна, а с представительным мужчиной лет 45 (самой певице сейчас 56 лет). По словам очевидцев, Лолита смотрелась счастливой и довольной жизнью.
Но пока на вопросы журналистов о своем романе Лолита не отвечает ничего определенного.
Она заявила, что не будет раскрывать никаких подробностей, пока на ее безымянном пальце "не засверкает помолвочное кольцо".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.