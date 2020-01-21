Лолита отправилась на отдых в Израиль с новым бойфрендом

Известная исполнительница Лолита Милявская отдохнула на минувшей неделе в Болгарии, а теперь поехала в другие теплые края — в Израиль. При этом в путешествие недавно разведенная звезда отправилась в компании друга.

Актриса была в компании с мужчиной

Артистка была замечена в бизнес-зале аэропорта Шереметьево. При этом певица находилась там не одна, а с представительным мужчиной лет 45 (самой певице сейчас 56 лет). По словам очевидцев, Лолита смотрелась счастливой и довольной жизнью.

Но пока на вопросы журналистов о своем романе Лолита не отвечает ничего определенного.