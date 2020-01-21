Сиделка сообщила об исчезновении Заворотнюк из клиники

Актриса Анастасия Заворотнюк исчезла из реабилитационного центра на Рублевке. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, что у артистки, предположительно, онкология головного мозга (глиобластома). А в конце прошлого года появилась информация, что Анастасия проходит курс реабилитации в Европейском медицинском центре (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе, ее состояние стабилизировалось, а правая сторона ее тела якобы парализована.

Продолжит лечение или все безнадежно?

При этом сиделка из ЕМЦ на Рублевке рассказала источнику о том, что присматривала за Заворотнюк там еще не так давно — артистку отвозили в кресле-коляске на процедуры и занятия в бассейне. Собеседница телеграм-канала добавила, что сейчас Заворотнюк "пропала". Она предполагает, что Анастасию или увезли из ЕМЦ, или из-за ухудшения состояния она сейчас прикована к постели.