Предложение или просто подарок? Манукян вручил Бузовой шикарное кольцо

Певица и телеведущая Ольга Бузова отмечает свой 34-й день рождения, находясь в Таиланде. Она путешествует в компании нового возлюбленного Давида Манукяна. Молодые люди арендовали роскошную виллу на побережье Андаманского моря.

Для праздничного обеда Ольга остановилась на ярко-красном платье с глубоким вырезом, украшенном перьями и стразами. Также звезда выбрала босоножки в тон и золотые украшения. Еще телеведущая сделала аккуратную прическу и неброский макияж с акцентом на глаза. Образ девушки завершило кольцо с крупным бриллиантом, которое она надела на безымянный палец правой руки.

Предложение или обычный подарок?

Теперь подписчики Бузовой гадают, сделал ли популярный блогер ей предложение или это просто подарок на день рождения.