Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорван полицией

В индийском штате Северный Гоа, в полюбившейся туристам деревеньке Арамболь, сотрудниками полиции был сорван концерт российского рокера Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум".

В разгар выступления местные полицейские потребовали прекратить концерт. Основание — заявление некоей религиозной общины.

Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Facebook:

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы… Поскольку мы находимся в чужой стране, наши возможности по преодолению ситуации очень ограничены", — написано в посте.

Как отмечают организаторы, ими предъявлены полицейским все необходимые для выступления "документы, разрешения и согласования", но выступать Гребенщикову так и не дали.

Впрочем, когда музыкант закончил разбирательства со стражами порядка, он еще раз вышел к терпеливо ждавшим его зрителям, спел одну песню без аппаратуры. А затем просто общался с поклонниками "в жанре вопрос-ответ".