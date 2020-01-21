Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорван полицией

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В индийском штате Северный Гоа, в полюбившейся туристам деревеньке Арамболь, сотрудниками полиции был сорван концерт российского рокера Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум".

В разгар выступления местные полицейские потребовали прекратить концерт. Основание — заявление некоей религиозной общины.

Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Facebook:

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы… Поскольку мы находимся в чужой стране, наши возможности по преодолению ситуации очень ограничены", — написано в посте.

Как отмечают организаторы, ими предъявлены полицейским все необходимые для выступления "документы, разрешения и согласования", но выступать Гребенщикову так и не дали.

Впрочем, когда музыкант закончил разбирательства со стражами порядка, он еще раз вышел к терпеливо ждавшим его зрителям, спел одну песню без аппаратуры. А затем просто общался с поклонниками "в жанре вопрос-ответ".

"Вечер прошел в лучших традициях квартирника", — отмечают зрители несостоявшегося концерта.

Темы гоа индия полиция аквариум борис гребенщиков
Актуальная аналитика
Формула небес
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Мир. Новости мира
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Здоровье и профилактика
Как алкоголь меняет нашу психику
Новости Все >
Замкомполка МВД ДНР застрелен в Донецке
Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорван полицией
Четвертая смерть от коронавируса: в Китае скончался еще один больной
Голодовки инвалидов в Тюмени не будет: Романов и Моор договорились
В ДНР заявили о готовности "к любым глупостям Киева"
ВОЗ собирает экстренное заседание. Повестка: коронавирус из Китая
В Перми пациент напал на врачей "скорой помощи"
У режиссера Андрея Кончаловского потерялся сын
МВФ изменил прогноз цен на нефть на 2020 год
Михаил Амосов: снюс должен быть запрещен на федеральном уровне
Последние материалы
Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорван полицией
Четвертая смерть от коронавируса: в Китае скончался еще один больной
Голодовки инвалидов в Тюмени не будет: Романов и Моор договорились
В ДНР заявили о готовности "к любым глупостям Киева"
ВОЗ собирает экстренное заседание. Повестка: коронавирус из Китая
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Как алкоголь меняет нашу психику
Кому выгодна ложь про походно-полевых жен
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко Игорь Буккер Кому выгодна ложь про походно-полевых жен Игорь Буккер
Комментарии
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Медведев остался доволен работой своего правительства
Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорван полицией
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Путин провел экстренное совещание Совета безопасности РФ
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
У режиссера Андрея Кончаловского потерялся сын
Конституция не позволит правительству манипулировать с пенсиями
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Собчак считает, что новым министром культуры станет женщина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Почему невозможен союз России и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ