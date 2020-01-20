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Источник Правда.Ру

Режиссер Андрей Кончаловский потерял сына

Шоу-бизнес

Известный режиссер Андрей Кончаловский заявил в органы полиции о пропаже своего 16-летнего сына Петра. Отмечается, что позже ребенок нашелся.

Известно, что сын Кончаловского не пришел домой после того, как вечером 18 января отправился гулять. При этом его телефон был выключен.

Утром на следующий день режиссер обратился в полицию, его заявление передали в ОМВД Одинцовского района.

Перебрал со спиртным и испугался наказания отца

Оказалось, что Петр провел ночь на территории гостевого дома на участке режиссера. Он якобы перебрал с алкоголем и решил не показываться родителю на глаза, пишет Lenta.ru.

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