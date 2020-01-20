Отделалась штрафом: Бочкаревой вынесли приговор

Преображенский суд Москвы вынес приговор Наталье Бочкаревой по делу о хранении наркотиков. Экспертиза не обнаружила в биоматериалах актрисы следы наркотиков или алкоголя. Бочкареву приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Наталья Бочкарева признала свою вину

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков в зале суда.

До речи актрисы перед судом выступил дознаватель, который сообщил, что Бочкарева полностью загладила свою вину. По его словам, она сделала перевод средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей, что актриса прибыла на суд в сопровождении охранников на двух "мерседесах". Когда она вышла из автомобиля, ее окружили телохранители, отодвигая от актрисы журналистов.