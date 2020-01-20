СМИ: Пугачева сделала пластику лица

Известная певица Алла Пугачева совсем недавно пришла на празднование Дня рождения композитора Игоря Николаева с помолодевшим лицом. Эта перемена во внешности Примадонны не осталась незамеченной пользователями Instagram.

Пользователи Сети: 70-летняя Пугачева смотрится намного моложе своих лет

Фото с банкета Николаева опубликовала его супруга. На снимке 70-летняя Пугачева смотрится намного моложе своих лет. Пользователи Сети задались вопросом о том, как певице удалось так помолодеть. Согласно предположению некоторых, не обошлось без фотошопа, а другие уверены, что имели место пластические операции.

Сама певица никак не прокомментировала эту ситуацию. Она продолжает заниматься творчеством и выступать на сцене.