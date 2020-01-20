Бочкарева приехала в суд с охраной на двух "мерседесах"

Наталья Бочкарева приехала на заседание суда по делу о хранении наркотиков. К зданию суда актрису привез черный "мерседес", а за ним в черном "гелендвагене" ехала ее охрана. Когда она вышла из автомобиля, ее окружили телохранители, отодвигая от актрисы журналистов.

Бочкарева всячески пыталась делать вид, что не замечает камеры и журналистов, которые пытаются поймать ее в кадре или задавать вопросы. Для этого она несколько раз доставала телефон и притворялась, что разговаривает.

Напомним, кокаин в машине Натальи Бочкаревой обнаружили сотрудники ДПС в октябре 2019 года.