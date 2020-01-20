Известная телеведущая Ольга Бузова решила соблюсти традиции крещенского купания, даже находясь далеко от дома — на отдыхе в Таиланде. Видеоролик с поздравлением она разместила в своем аккаунте в соцсети.
Напомним, в жаркой стране Бузова отдыхает с бойфрендом Давидом Манукяном.
Как пишут СМИ, телеведущая хотела бы окунуться в прорубь, но ей сейчас доступны только теплое море и бассейны, поэтому ей пришлось окунаться их воды.
Как видно по ролику, Ольга для этой цели остановилась на сиреневом бикини. Девушка поздравила соотечественников с Крещением, улыбнулась и продолжила отдых.
Фанаты Ольги отмечают, что в последнее время она выглядит счастливой. Они полагают, что причина этому — новые отношения с блогером Давидом Манукяном, которые завязались у нее после долгого одиночества.
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