Ольга Бузова не изменила традициям крещенского купания даже на отдыхе

Известная телеведущая Ольга Бузова решила соблюсти традиции крещенского купания, даже находясь далеко от дома — на отдыхе в Таиланде. Видеоролик с поздравлением она разместила в своем аккаунте в соцсети.

Напомним, в жаркой стране Бузова отдыхает с бойфрендом Давидом Манукяном.

Как пишут СМИ, телеведущая хотела бы окунуться в прорубь, но ей сейчас доступны только теплое море и бассейны, поэтому ей пришлось окунаться их воды.

Как видно по ролику, Ольга для этой цели остановилась на сиреневом бикини. Девушка поздравила соотечественников с Крещением, улыбнулась и продолжила отдых.

Поклонники о Бузовой: наконец обрела личное счастье

Фанаты Ольги отмечают, что в последнее время она выглядит счастливой. Они полагают, что причина этому — новые отношения с блогером Давидом Манукяном, которые завязались у нее после долгого одиночества.