Отношения между юмористом Евгением Петросяном и его дочерью Викториной в настоящее время сложны, как никогда ранее. Приехав в Россию из Америки, женщина заняла в судебном процессе позицию экс-супруги своего отца — Елены Степаненко. Этим она сильно расстроила своего родителя, рассказал журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Отмечается, что единственная дочь юмориста, Викторина, последние годы жила в США вместе с супругом и двумя детьми. Но пару месяцев назад она приехала в Москву. По приезде Викторина, как это ни покажется странным, позвонила не родному отцу, а мачехе — Елене Григорьевне, у которой и остановилась, сообщает "СтарХит".
"Считаю, что больше всего дочь тревожится за дом в Америке, половиной которого владеет Петросян, — сказал Жорин. — Но Викторина осознает, что он как родной отец ничего плохого ей сделать не может. А вот Степаненко вполне способна на это: Елена Григорьевна владеет 50% супружеской доли, то есть 25% особняка. Поэтому дочь решила, что стратегически выгоднее поддерживать дружбу с Еленой Григорьевной".
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