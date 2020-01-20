Петросян обиделся на дочь из-за ее дружбы со Степаненко

Отношения между юмористом Евгением Петросяном и его дочерью Викториной в настоящее время сложны, как никогда ранее. Приехав в Россию из Америки, женщина заняла в судебном процессе позицию экс-супруги своего отца — Елены Степаненко. Этим она сильно расстроила своего родителя, рассказал журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Дочь Петросяна решила поддерживать дружбу с Еленой Степаненко

Отмечается, что единственная дочь юмориста, Викторина, последние годы жила в США вместе с супругом и двумя детьми. Но пару месяцев назад она приехала в Москву. По приезде Викторина, как это ни покажется странным, позвонила не родному отцу, а мачехе — Елене Григорьевне, у которой и остановилась, сообщает "СтарХит".