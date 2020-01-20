Родные Заворотнюк пришли в храм за водой на Крещение

Близкие родственники борющейся с раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк набрали святую воду во время праздника Крещения в одной из церквей.

Следует заметить, что в последнее время о звезде сериала "Моя прекрасная няня" не появляется никакой новой информации.

Как рассказал один из знакомых Анастасии, ее семья прибыла в храм после окончания службы, хотя от ее дома до храма можно дойти пешком. Очевидно, муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна не хотели привлекать к себе лишнего внимания местного населения.

СМИ: Заворотнюк вместо лечения ездит в Таиланд

Напомним, недавно СМИ писали о "поездке" Заворотнюк и Чернышева в путешествие в Таиланд. Но внимательные пользователи обратили внимание, что фотоснимок, использованный в качестве доказательства отдыха семьи, как минимум двухлетней давности.