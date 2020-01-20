СМИ: Заворотнюк и Чернышев отдыхают в Таиланде

Пользователи соцсетей пишут, что якобы они видели известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, на отдыхе в Таиланде.

Об этом пишет "Версия.Инфо", отмечая, что среди отдыхающих на одном из популярных курортов страны на многолюдном пляже была замечена якобы здоровая Анастасия Заворотнюк вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

При этом издание приводит фото низкого качества, по которому нельзя определить, кто именно изображен на снимке. При этом отмечается, что сходство у двух людей на кадре с Заворотнюк и Чернышевым есть. Но даже при увеличении фото и его детальном рассмотрении нельзя сделать 100%-ный вывод, что это именно звездная пара, а не просто похожие на них люди.