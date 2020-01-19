Бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" умер от онкологии

В Москве из-за онкологии ушел из жизни 36-летний Тимур Гайдуков. Ранее он выступал в команде КВН "Город Пятигорск". О смерти Гайдукова сообщил его близкий друг Давид Мелик-Гусейнов.

"И в светлый праздник Крещения - ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно - лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь - спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима... Тимур Гайдуков", - написал Гусейнов в Facebook.

О том, что Тимур Гайдуков страдает острым лимфобластным лейкозом стало известно осенью 2018 года. Тогда он сам сообщил о своем диагнозе подписчикам.