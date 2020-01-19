Вдова актера Николая Караченцова рассказала, что лживые выпуски телепередач Андрея Малахова принесло ее семье немало горя. По ее словам, вранье телеведущего спровоцировало приступ эпилепсии у ее мужа, а также могло стать причиной его смерти.
Об этом Людмила Поргина рассказала в интервью на телеканале НТВ. Когда Андрей Малахов показал всей России якобы любовницу Андрея Караченцова актер находился вместе с женой в Тель-Авиве. У него только диагностировали онкологию и он начал проходить облучение. После передачи он стал извиняться перед женой и утверждать, что в передачи Малахова нет ни единого правдивого слова. Людмила Поргина поверила своему мужу и отправила его на прогулку, где у него на нервной почве и произошел приступ эпилепсии.
"Мы вызываем скорую помощь. Мы его колем, закалываем как собаку, кладем на кроватку. Он спит полутора суток, дальше мы опять идем облучать эту онкологию. Он сильно рвался на программу к Малахову, чтобы опровергнуть вылитую на него грязь. Волнение стало причиной того, что Коля очень быстро скончался", - пояснила Людмила Поргина.
"Я сказала, что сама разберусь. Я задала ей простой вопрос. Говорю: "Вы с ним спали, целовали его тело. Какие у него шрамы? На каком бедре огромное родимое пятно?" Она ответила? Нет. Не смогла вспомнить", - добавила вдова Николая Караченцова.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.