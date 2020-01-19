Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти мужа

Вдова актера Николая Караченцова рассказала, что лживые выпуски телепередач Андрея Малахова принесло ее семье немало горя. По ее словам, вранье телеведущего спровоцировало приступ эпилепсии у ее мужа, а также могло стать причиной его смерти.

Об этом Людмила Поргина рассказала в интервью на телеканале НТВ. Когда Андрей Малахов показал всей России якобы любовницу Андрея Караченцова актер находился вместе с женой в Тель-Авиве. У него только диагностировали онкологию и он начал проходить облучение. После передачи он стал извиняться перед женой и утверждать, что в передачи Малахова нет ни единого правдивого слова. Людмила Поргина поверила своему мужу и отправила его на прогулку, где у него на нервной почве и произошел приступ эпилепсии.