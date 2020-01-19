Евгений Петросян перестал общаться с родной дочерью после предательства

Известный российский юморист Евгений Петросян больше не общается со своей родной дочерью Викториной. Оказалось, что девушка приняла сторону сторону своей мачехи - Елены Степаненко в бракоразводном процессе. Петросян бы этого не узнал, если бы случайно не зашел к бывшей супруге забрать свои вещи.

В ее квартире он встретил свою дочь, которая приехала навестить Степаненко из США.

"По отношению к нему все сразу стало понятно: на входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео. Такая вот неприятная унизительная ситуация", - рассказал юрист Евгения Петросяна Сергей Жорин.