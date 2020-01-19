Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

В Минске скончался гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Об этом сообщил экс-продюсер группы Евгений Колмыков. Летом 2019 года Владыко обнаружили без сознания в одном из минских баров, с тех пор музыкант находился в коме.

"Любые слова сейчас ничего не значат... Если люди, которые рождаются для того, чтобы сделать одно большое дело. Вот он был таким человеком. Группа "Ляпис Трубецкой" без него не имела бы такого узнаваемого лица. Он был живым человеком с массой недостатков, но он был на своем месте как музыкант. Это был очень большой души человек", - рассказал телеканалу "Звезда" директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз.

Владыко являлся одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой" и играл в ней до ее распада в 2014 году.