Публикации бывшей жены Федора Бондарчука и главного редактора журнала "Hello!" Светланы Бондарчук вызвали бурю негодования в соцсетях. О ее слишком откровенных публикациях высказалась даже блогер Лена Миро, чьего внимания удостаиваются самые скандальные личности рунета. Недовольство блогера вызвала последняя публикация Светланы Бондарчук, в которой она заявила, что в 50 лет жизнь только начинается.
"В сорок лет её бросил муж, она нашла себе член безработного альфонса-фотографа, и бабка теперь уверена, что у нормальных женщин в 50 жизнь продолжается. Баб Свет, ты серьёзно?! Ты считаешь жизнью Эскортограм, где вываливаешь свои полуголые фотографии, сутками обрабатывая их в фоторедакторе? У нормальных женщин во взрослом возрасте в приоритете другие ценности: деньги, связи, карьера или дети-внуки, но никак не отфотошопленная пися в соцсетях для эскортниц", - написала Миро.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.