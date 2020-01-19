В соцсетях жестко критикуют экс-жену Бондарчука за "жизнь в Instagram"

Публикации бывшей жены Федора Бондарчука и главного редактора журнала "Hello!" Светланы Бондарчук вызвали бурю негодования в соцсетях. О ее слишком откровенных публикациях высказалась даже блогер Лена Миро, чьего внимания удостаиваются самые скандальные личности рунета. Недовольство блогера вызвала последняя публикация Светланы Бондарчук, в которой она заявила, что в 50 лет жизнь только начинается.