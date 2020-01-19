Пластические операции помогают: Пугачева стала похожа на свою дочь

Примадонна российской эстрады стала выглядеть заметно моложе. Эту тему вовсю обсуждают в соцсетях. Алла Пугачева просто взбудоражила общественность своей последней фотографией с празднования юбилея Игоря Николаева. Певица стала выглядеть лет на 20 моложе. Причем изменились не только черты лица.

В интернете отмечают, что Примадонна полностью преобразилась. Она постройнела и даже изменила стиль на более молодежный. Сейчас, как отмечают пользователи соцсетей, Алла Пугачева все больше становится похожей на свою дочь - Кристину Орбакайте.