Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее высказывание Алены Водонаевой про материнский капитал. По его мнению, каждый имеет право на свою точку зрения, однако телеведущая повела себя слишком бестактно, оскорбив россиян.
Ранее Водонаева утверждала, что в России не нужно платить материнский капитал за первого ребенка, поскольку "быдло" примется рожать детей.
"Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу - это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права", - считает Пригожин.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.