Пригожин заявил, что Водонаева оскорбила россиян

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее высказывание Алены Водонаевой про материнский капитал. По его мнению, каждый имеет право на свою точку зрения, однако телеведущая повела себя слишком бестактно, оскорбив россиян.

Ранее Водонаева утверждала, что в России не нужно платить материнский капитал за первого ребенка, поскольку "быдло" примется рожать детей.