Марина Хлебникова раскрыла тайну своей болезни

Популярная исполнительница Марина Хлебникова, которую в 2019 году СМИ заподозрили в алкогольной зависимости, рассказала, что причина ее нездоровой худобы кроется в неизлечимом заболевании. Артистка рассказала журналистам, что она много ест, но не может набрать вес.

"Я очень тревожусь за свой вес. Хорошо, что хоть в последнее время не худею — вес остановился на одной отметке", — пояснила певица.

Внешность - не главное

Она также подчеркнула, что ее настоящих поклонников не волнует ее внешний вид — им интересно только ее творчество, передает "Собеседник".