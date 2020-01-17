Популярная исполнительница Марина Хлебникова, которую в 2019 году СМИ заподозрили в алкогольной зависимости, рассказала, что причина ее нездоровой худобы кроется в неизлечимом заболевании. Артистка рассказала журналистам, что она много ест, но не может набрать вес.
"Я очень тревожусь за свой вес. Хорошо, что хоть в последнее время не худею — вес остановился на одной отметке", — пояснила певица.
Она также подчеркнула, что ее настоящих поклонников не волнует ее внешний вид — им интересно только ее творчество, передает "Собеседник".
"Концертную деятельность я никогда не приостанавливала, я выступаю так же, как и всегда. График загруженный", — добавила Марина Хлебникова.
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