Фанаты не узнали помолодевшую Пугачеву на фото

Популярная певица Алла Пугачева обрадовала своих подписчиков в Instagram новым фотоснимком. Она приурочила фото к празднику и поздравила своих фанатов со Старым Новым годом.

Отметим, что Примадонна уже давно ведет свою страницу в соцсети и уже смогла набрать 2,4 миллиона подписчиков. Она часто выкладывает семейные фотокадры с мужем и детьми, а также свои снимки. Одно из последних фото — лицо Аллы Борисовны крупным планом. Именно оно вызвало у подписчиков певицы много эмоций.

С каждым годом только молодеет...

Как пишут многие СМИ, 70-летняя певица хорошо заботится о своем внешнем виде и сейчас выглядит великолепно. Причем с каждым годом она будто молодеет.

На последнем фото, как отметили поклонники: