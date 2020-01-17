Операция или любовь к капусте: поклонники спорят о груди Бузовой

Известна телеведущая Ольга Бузова озадачила фанатов неожиданно появившейся грудью. Эта внезапно выросшая часть тела девушки вызвала немало споров.

Напомним, сейчас Ольга отдыхает в Таиланде со своим бойфрендом Давидом Манукяном. На днях в официальном Instagram-аккаунте звезды было выложено новое фото с отдыха, где она позирует в купальнике на фоне моря. При этом подписчики обратили внимание на увеличившийся размер груди телеведущей.

Почему у Бузовой резко выросла грудь: версии поклонников

В комментариях фанаты выдвинули множество вариантов, почему это произошло. Они писали о якобы проведенной пластике, приеме оральных контрацептивов, фотошопе и даже употреблении капусты. А некоторые посчитали, что Ольга в находится в интересном положении.