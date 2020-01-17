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Экс-супруг певицы Лолиты уже был женат до нее на пожилой даме

Шоу-бизнес

Недавно вскрылись детали первого брака бывшего мужа певицы Лолиты с пожилой дамой. Как выяснилось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая супруга была старше его на 20 лет.

У Лолиты эта информация вызвала шок

Как сообщает "Комсомольская правда", Лолита была шокирована, узнав эту информацию. Адвокат артистки планирует доказать, что оба брака Иванова являлись фиктивными. В первый раз он пошел на брак ради получения гражданства России, а во второй раз — из-за израильского паспорта. Если адвокат добьется своих целей, Иванов вновь станет подданным только Белоруссии.

Что Иванов поимел от первой фиктивной супруги?

Отмечается, что брак Иванова с первой супругой продлился всего восемь месяцев. После развода он вскоре женился на Лолите. При этом первая жена тренера по сквошу скончалась около трех лет назад. Дмитрий ничего от нее не получил, кроме гражданства: женщина заключила брачный договор.

 

Темы муж иванов лолита адвокат
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