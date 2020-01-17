Собчак платит за виллу 1,5 млн рублей в сутки на Мальдивах

Новогодние каникулы у телеведущей Ксении Собчак и ее супруга Константина Богомолова несколько затянулись. Еще на минувшей неделе молодые люди катались на лыжах в Куршевеле, а сейчас они загорают на Мальдивах.

На островах семья поселилась на вилле пятизвездочного курорта Soneva, о чем Ксения рассказала на своей странице в Инстаграм. В доме есть несколько спален, бассейн с водной горкой и свой винный погреб. Вместе с парой на Мальдивах отдыхает и сын Ксении от предыдущего брака, Платон.

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Во дворе особняка имеется джакузи и тренажерный зал. За все это удовольствие журналистка платит от 1,5 до 1,7 миллионов рублей в сутки. Но Собчак не жалеет средств на свою семью. Она стремится продемонстрировать своему супругу, что значит отдыхать на высочайшем уровне. Как предполагают "Вести Подмосковья", до брака с Собчак Богомолов вряд ли мог позволить себе путешествия в такие места.