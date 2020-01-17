СМИ: Ольга Бузова терпит от Манукяна побои

Ольга Бузова сейчас находится на отдыхе в Таиланде со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Теплая погода и минимум одежды делают телеведущую не только счастливой, но и выдают ее тайны.

Так, певица разместила в своем микроблоге очередное фото в купальнике, где отчетливо видны множественные гематомы. Ноги молодой женщины буквально все в синяках разных размеров. Как пишут СМИ, все это наводит на мысли, что синяки на теле Ольги — вовсе не случайность.

Терпит и молчит?

Ряд изданий предполагает, что Манукян избивает Бузову. Но Ольга молчит о проблемах в отношениях и предпочитает не выносить на публику конфликты с бойфрендом, пишет versiya.info.