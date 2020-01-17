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Певец Шура: Водонаева в политику рвется, вот и "рубит"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Своими резкими высказываниями о демографии в России Алена Водонаева хочет привлечь к себе внимание, чтобы "попозже" уйти в политику.

Так считает популярный певец Шура (в миру Александр Медведев — прим. ред.).

Напомним, что на этот раз "оценке" Водонаевой подверглись президентские инициативы в части социальной поддержки семей с детьми (подробнее об этом — здесь).

"Если подумать хорошо, то у Водонаевой есть шанс проникнуть в политическую тусовку. А почему нет? Комик Зеленский вон вообще президентом стал", — говорит Шура.

И добавляет:

"Ну а если серьезно, то я с Аленой не совсем согласен. Я ж часто в разных городах бываю. И я не слепой. Вижу, что везде есть семьи, которые хотят, очень хотят, иметь детей. Но реально оценивая свои возможности понимают, что не потянут. Ну нет таких денег у людей, чтоб содержать и растить детей. И помощь им, которую Алена так "раскритиковала", очень пригодится".

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