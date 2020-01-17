Певец Шура: Водонаева в политику рвется, вот и "рубит"

Своими резкими высказываниями о демографии в России Алена Водонаева хочет привлечь к себе внимание, чтобы "попозже" уйти в политику.

Так считает популярный певец Шура (в миру Александр Медведев — прим. ред.).

Напомним, что на этот раз "оценке" Водонаевой подверглись президентские инициативы в части социальной поддержки семей с детьми (подробнее об этом — здесь).

"Если подумать хорошо, то у Водонаевой есть шанс проникнуть в политическую тусовку. А почему нет? Комик Зеленский вон вообще президентом стал", — говорит Шура.

И добавляет: